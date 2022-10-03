В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 9,9%

В Калужской области за неделю, с 26 сентября по 2 октября, врачи выявили ОРВИ у 10 392 человек. Это на 9,9% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости на 66,1% выше пороговых значений.

В больницы с ОРВИ попали 35 человек.

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