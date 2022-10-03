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В Калужской области призовут на службу 700 человек

Николай Егоров
Опубликовано: 03.10.2022 16:06 0 4889
В Калужской области призовут на службу 700 человек

Об этом на пресс-конференции в понедельник, 3 октября, рассказал военный комиссар региона Сергей Кузьменков. 

Всего в России в осенний призыв на службу отправятся около 120 тысяч человек. 

В 2022 году изменен срок отправки личного состава в войска. Он будет осуществляться с 1 ноября. 

- Первые отправки призывников пройдут после 8-10 ноября, - отметил Сергей Кузьменков. – Самый главный вопрос: будут ли призывники задействованы в специальной военный операции? Могу однозначно ответить. Нет. Также те, кто сегодня проходит срочную военную службу, отслужив, в установленный срок будут демобилизованы и отправлены к месту проживания. Там они станут на учет. 

По словам Сергея Кузьменкова, личный состав из Калужской области традиционно призывается в Президентский полк – около 10 человек, военно-морской флот, войска специального назначения и сухопутные войска. 

Нынешние призывники могут попасть на территорию специально-военной операции только в одном случае. После трех месяцев службы они могут подписать контракт, если у них есть на это желание. 

На пресс-конференции отметили слабое здоровье нынешних призывников. Среди главных проблем – сердечно-сосудистые заболевания. 

Журналисты задавали, конечно, вопросы и про частичную мобилизацию. В Московской области, куда отправились наши земляки, находятся уже порядка 1000 калужан. Из них более 100 человек – добровольцев. 

Сергей Кузьменков отметил, что были уже случаи возврата мобилизованных калужан.

- Такие факты у нас есть. В первую очередь, по состоянию здоровья, - сказал военный комиссар Калужской области. – Также был переизбыток по некоторым военным специальностям. Поэтому мы, конечно, таких калужан возвращали домой. Они пока зачислены в резерв. Работа проводится регламентировано. Нет смысла держать людей на сборах 10-15 дней, мы сразу их отправляли домой. Когда поступит дополнительная информация, мы с удовольствием таких мобилизованных калужан привлечем.

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Николай Егоров
Опубликовано: 03.10.2022 16:06 0 4889
Тэги: общество мобилизация
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