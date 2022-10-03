В Калуге прошёл турнир по боксу памяти Алексея Матюшина

На площадке физкультурно-спортивного центра «Лидер» прошёл четвёртый открытый городской турнир по боксу, посвященный памяти сотрудника Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, старшего лейтенанта Алексея Матюшина.

Спортсменов приветствовал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- Алексей не погиб тогда, на Кавказе. Он продолжает жить в памяти своей семьи, друзей, в таких турнирах, как мы проводим сегодня. Он наш друг и соратник в деле воспитания молодежи.

Алексей Матюшин родился 14 декабря 1986 года. По окончании средней школы № 8 поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 2009 года проходил службу в Управлении «А» ЦСН ФСБ России. Погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе 4 ноября 2013 года. Через несколько месяцев у Алексея и его жены Кристины родился сын. Указом Президента России старший лейтенант Матюшин награжден орденом Мужества посмертно.

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