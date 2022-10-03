В Калужской области повестки о мобилизации получали многодетные отцы и пенсионеры

В понедельник, 3 октября, тему частичной мобилизации, объявленной в России президентом Владимиром Путиным, обсуждали на заседании правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша рассказал, что работа идет по плану и без ажиотажа. В то же время глава региона призвал не допускать нарушений.

- Пока таких случаев, когда многодетные отцы и люди пенсионного возраста получают повестки, немного, - отметил он. - Таких людей мы своевременно возвращаем обратно. Но я еще раз хочу обратить внимание военных комиссаров – будьте предельно внимательны. Я требую от вас внимательного отношения к людям. Не создавайте дополнительные точки напряжения, работайте в соответствии с теми требованиями, которые обозначены в приказах Министерства обороны РФ и доведены до вас. Тогда у нас все будет в порядке.

Губернатор Калужской области пообещал лично посетить военную часть в подмосковном городе Ногинск, куда направили для подготовки мобилизованных из Калужской области.

Ранее Владислав Шапша рассказывал, что в нашем регионе ошибочно мобилизовали 60 человек.

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