В Калужской области 140 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 140 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 3 октября, в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последний месяц.

В больницу с ковидом попали еще шесть человек. Выздоровели 211 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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