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В Калужской области стали на 68% реже жаловаться на систему здравоохранения

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 03.10.2022 10:58 8 532
В Калужской области стали на 68% реже жаловаться на систему здравоохранения

В понедельник, 3 октября, на совещании в правительстве Калужской области обсуждали тему модернизации первичного звена здравоохранения.

Уже установлены 26 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, на что потрачено 119 миллионов рублей. Предусмотрено приобретение 27 автомобилей на 24,7 миллиона рублей.

С начала года через открытые источники от населения поступило 16 574 сообщения, касающихся системы здравоохранения. Это на 67,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители калужской области стали гораздо меньше жаловаться на врачей, содержание больниц, работу скорой помощи.

- Эти цифры свидетельствуют о том, что мы идем в правильном направлении, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В том числе, и в работе скорой помощи. Помните, сколько нареканий и вопросов вызывала эта служба. И сегодня, по прошествии времени мы видим, что те усилия, которые были предприняты для налаживания работы, в том числе, новым руководителем этого учреждения, помогли справиться с ситуацией. Но давайте не будем себе аплодировать. Давайте будем работать дальше.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 03.10.2022 10:58 8 532
Тэги: общество здравоохранение область
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