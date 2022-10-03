В Калужской области стали на 68% реже жаловаться на систему здравоохранения

В понедельник, 3 октября, на совещании в правительстве Калужской области обсуждали тему модернизации первичного звена здравоохранения.

Уже установлены 26 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, на что потрачено 119 миллионов рублей. Предусмотрено приобретение 27 автомобилей на 24,7 миллиона рублей.

С начала года через открытые источники от населения поступило 16 574 сообщения, касающихся системы здравоохранения. Это на 67,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители калужской области стали гораздо меньше жаловаться на врачей, содержание больниц, работу скорой помощи.

- Эти цифры свидетельствуют о том, что мы идем в правильном направлении, - прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В том числе, и в работе скорой помощи. Помните, сколько нареканий и вопросов вызывала эта служба. И сегодня, по прошествии времени мы видим, что те усилия, которые были предприняты для налаживания работы, в том числе, новым руководителем этого учреждения, помогли справиться с ситуацией. Но давайте не будем себе аплодировать. Давайте будем работать дальше.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.