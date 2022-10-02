Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

2 октября родился генерал Михаил Потапов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.10.2022 07:50 0 329
2 октября родился генерал Михаил Потапов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 октября.

1829 – в селе Колышево Перемышльского уезда родился Сергей Семенович Унковский (02.10(20.09).1829-26(13).02.1904), восьмой ребенок в семье Унковских, детство и юность провел в Калуге. Участник Крымской войны (1853-1856), генерал от артиллерии. В 1861 году дворяне Калужской губернии единогласно избрали его мировым посредником в родном ему Перемышльском уезде. С.С. Унковскому удалось быть «вестником мира» между помещиками и крестьянами. И те и другие считали его человеком чести и долга.

1902 - в селе Мочалово Юхновского района родился Михаил Иванович Потапов (1902-1965). Генерал-полковник. В годы Великой Отечественной войны возглавлял 5-ю армию Юго-Западного фронта. Средняя школа в селе Рыляки Юхновского района носит имя легендарного земляка.

1941 - 2 октября в клубе Андреева состоялось занятие-инструктаж руководителей пунктов всеобуча. Занятия открыл секретарь парткома Н-ского завода тов. Бохенский. Начальником первого пункта всеобуча назначен тов.Блинов, командирами отрядов - т.т.Арабчиков, Симоненко, Тишин. На втором пункте занятия проводил секретарь парткома Н-ского завода тов.Бронфман. Начальником пункта N 2 назначен тов.Чернов, комиссаром роты - тов.Закройский, командиром взвода - тов.Гречнев, руководителем военного кабинета - тов.Давыдов. На 3-м пункте (отделение железной дороги): начальником пункта - тов.Кожемякин, руководителями отрядов т.т.Лызин и Кочанов. ("Коммуна" за 3 октября - последний номер 1941 года). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.10.2022 07:50 0 329
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Коллектив ПАО «Калужская сбытовая компания» выражает соболезнования близким и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни заместителя Министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслана Маилова.
Соцопрос: две трети россиян на пенсии хотели бы продолжать работать
Все больше застройщиков используют сервис передачи данных по эскроу-счетам
Калужские художники расписали трансформаторную подстанцию в Жуковском районе
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
На какую продукцию оформляется экспертное заключение Роспотребнадзора?
Круглосуточная доставка цветов как популярная услуга
Мой ребенок учится в онлайн гимназии: уроки, которые я вынесла

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru