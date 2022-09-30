Политолог Олег Калугин о выступлении Путина: «Мы не просим ни у кого признания, мы просто возвращаем свое»

В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля Президент России Владимир Путин подписал соглашения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о присоединении их к России.

Конечно, по этим договорам еще предстоит получить заключение Конституционного суда и решения обеих палат парламента, но врядли найдется человек, который сомневается в том, какими они будут. Да и датой вхождения озвученных территорий в состав нашей страны будет именно 30 сентября.

С просьбой прокомментировать итоги речи Президента РФ мы обратились к политологу, министру внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олегу КАЛУГИНУ.

- Речь главы государства была не длинной по хронометражу, но фундаментальной, - говорит Олег Анатольевич. – Посмотрите сколько важных заявлений сделал президент. Я даже процитирую его, так как это крайне важно: «Поле битвы, на которое нас позвала история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию». По-моему, тут все понятно. Акценты в отношении Запада расставлены тоже очень четкие. Мира, где есть только они - хозяева, их вассалы и все остальные - дикари, больше не будет.

В отношении соглашений в Беловежской пуще тоже сказано четко. Их авторы даже не думали поинтересоваться волей народа. То есть те решения по сути нелегитимны. И это тоже очень важный момент.

Разумеется, в последнее время большая историческая Россия растет. В 2014 году – Крым, сейчас еще четыре русские области. Я подчеркиваю – именно русские области, а не какого-то другого этнического состава. Так что сегодня был совершен акт восстановления исторической справедливости. И в речи президента присутствует совершенно четкая констатация, что Россия не свернет с пути укрепления своего суверенитета.

Конечно же ни марионеточное правительство Украины, ни Запад не признают итоги референдумов. Но мы и не просим ни у кого признания, мы просто возвращаем свое.

Так же президент абсолютно ясно сказал, кто виновен в разрушении «Северного потока» - англосаксы. Только у них есть необходимые для этого ресурсы. У Украины их, конечно же, нет. И неважно, если этот акт международного терроризма был совершен чьими-то другими руками. «Северные потоки» разрушили их оружием, за их счет и по их указке. Поэтому нет разницы, кто исполнитель, главное – кто заказчик.

И еще один очень важный посыл. Еще раз, наверное, уже последний, Владимир Владимирович снова призвал Украину к миру, пригласил сесть за стол переговоров. Я думаю, что если и в этот раз она никак не отреагирует, разговор уже будет совсем другой.

Резюмируя все сказанное – Путин очень четко, однозначно и ясно расставил все точки над буквой «и».

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