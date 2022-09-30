Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Политолог Олег Калугин о выступлении Путина: «Мы не просим ни у кого признания, мы просто возвращаем свое»

Опубликовано: 30.09.2022 17:10 1 513
Политолог Олег Калугин о выступлении Путина: «Мы не просим ни у кого признания, мы просто возвращаем свое»

В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля Президент России Владимир Путин подписал соглашения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о присоединении их к России.

Конечно, по этим договорам еще предстоит получить заключение Конституционного суда и решения обеих палат парламента, но врядли найдется человек, который сомневается в том, какими они будут. Да и датой вхождения озвученных территорий в состав нашей страны будет именно 30 сентября.

С просьбой прокомментировать итоги речи Президента РФ мы обратились к политологу, министру внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олегу КАЛУГИНУ.

- Речь главы государства была не длинной по хронометражу, но фундаментальной, - говорит Олег Анатольевич. – Посмотрите сколько важных заявлений сделал президент. Я даже процитирую его, так как это крайне важно: «Поле битвы, на которое нас позвала история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию». По-моему, тут все понятно. Акценты в отношении Запада расставлены тоже очень четкие. Мира, где есть только они - хозяева, их вассалы и все остальные - дикари, больше не будет.

В отношении соглашений в Беловежской пуще тоже сказано четко. Их авторы даже не думали поинтересоваться волей народа. То есть те решения по сути нелегитимны. И это тоже очень важный момент.

Разумеется, в последнее время большая историческая Россия растет. В 2014 году – Крым, сейчас еще четыре русские области. Я подчеркиваю – именно русские области, а не какого-то другого этнического состава. Так что сегодня был совершен акт восстановления исторической справедливости. И в речи президента присутствует совершенно четкая констатация, что Россия не свернет с пути укрепления своего суверенитета.

Конечно же ни марионеточное правительство Украины, ни Запад не признают итоги референдумов. Но мы и не просим ни у кого признания, мы просто возвращаем свое.

Так же президент абсолютно ясно сказал, кто виновен в разрушении «Северного потока» - англосаксы. Только у них есть необходимые для этого ресурсы. У Украины их, конечно же, нет. И неважно, если этот акт международного терроризма был совершен чьими-то другими руками. «Северные потоки» разрушили их оружием, за их счет и по их указке. Поэтому нет разницы, кто исполнитель, главное – кто заказчик.

И еще один очень важный посыл. Еще раз, наверное, уже последний, Владимир Владимирович снова призвал Украину к миру, пригласил сесть за стол переговоров. Я думаю, что если и в этот раз она никак не отреагирует, разговор уже будет совсем другой.

Резюмируя все сказанное – Путин очень четко, однозначно и ясно расставил все точки над буквой «и».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 30.09.2022 17:10 1 513
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Коллектив ПАО «Калужская сбытовая компания» выражает соболезнования близким и коллегам в связи с безвременным уходом из жизни заместителя Министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслана Маилова.
Соцопрос: две трети россиян на пенсии хотели бы продолжать работать
Все больше застройщиков используют сервис передачи данных по эскроу-счетам
Калужские художники расписали трансформаторную подстанцию в Жуковском районе
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
На какую продукцию оформляется экспертное заключение Роспотребнадзора?
Круглосуточная доставка цветов как популярная услуга
Мой ребенок учится в онлайн гимназии: уроки, которые я вынесла

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru