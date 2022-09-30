Прокуратура Калужской области открыла горячую линию по вопросам мобилизации

В пятницу, 30 сентября, прокуратура Калужской области объявила об открытии горячей линии по вопросам мобилизации. Об этом нам сообщили в пресс-службе ведомства.

Звонить можно ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8-910-520-31-09.

Ранее, напомним, калужанам предлагали задавать свои вопросы по проведению мобилизации по номеру 122.

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