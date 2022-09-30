В Калужской области срочно сыграли 123 свадьбы с мобилизованными

С момента объявления частичной мобилизации в Калужской области по ускоренной процедуре оформили 123 брака. В пятницу, 30 сентября, об этом сообщили в региональном загсе.

Это статистика по данным на четверг. За выходные данные могут измениться.

Напомним, повестка на мобилизацию является основанием оформить брак в день обращения.

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