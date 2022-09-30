В Калужской области начнут продавать светоотражающие элементы возле касс

Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров в пятницу, 30 сентября, обратился к предпринимателям с просьбой продавать возле касс светоотражающие элементы.

Ранее подобные инициативы исходили от ГИБДД.

- По просьбе представителей госавтоинспекции и уполномоченного по правам ребенка области обращаюсь к предпринимателям и руководителям торговых предприятий с просьбой обеспечить продажу в прикассовой зоне или на специальных полках светоотражающей продукции - наклеек, брелоков, стикеров, специальных лент. Это защитит пешеходов и, особенно детей, при передвижении в темное время суток.

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