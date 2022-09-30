Шапша приехал в Москву на обращение Путина

В пятницу, 30 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях опубликовал фото из Георгиевского зала Кремля.

- Несколько минут до исторического события - подписания договоров о вступлении в Российскую Федерацию четырех новых территорий, - говорится в сообщении главы региона. - Ждем выступления Президента России Владимира Путина.

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