В Калуге проверят магазины, поднявшие цены на спецодежду и экипировку

После объявления частичной мобилизации в соцсетях появились жалобы калужан на магазины, торгующие спецодеждой и экипировкой.

По словам пользователей, предприниматели резко подняли цены.

В пятницу, 30 сентября, провести проверку по данному вопросу поручил министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров.

- Обратил внимание калужского управления УФАС на недопустимость необоснованного повышения цен на спецодежду и предметы экипировки, поручил провести необходимые мероприятия, - говорится в сообщении министра.

Ранее, напомним, стало известно, что в Калужской области ошибочно пытались мобилизовать более 60 человек.

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