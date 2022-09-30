В Калуге дикие утки облюбовали второй пруд

В начале сентября на Пуховском пруду в Калуге собралось несколько сотен диких уток. А ко концу месяцы эти птицы массово слетелись на небольшой пруд в сквере Содружества, расположенный в районе улицы Кубяка. Фото 29 сентября опубликовал сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий Галченков.

Он насчитал на пруду 67 диких уток.

По словам специалисты, в предыдущие годы столько уток в этом сквере не собиралось.

Напомним, до 2 октября в Калужской области проходят дни наблюдения за птицами.

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