В Калуге дикие утки облюбовали второй пруд
В начале сентября на Пуховском пруду в Калуге собралось несколько сотен диких уток. А ко концу месяцы эти птицы массово слетелись на небольшой пруд в сквере Содружества, расположенный в районе улицы Кубяка. Фото 29 сентября опубликовал сотрудник министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий Галченков.
Он насчитал на пруду 67 диких уток.
По словам специалисты, в предыдущие годы столько уток в этом сквере не собиралось.
Напомним, до 2 октября в Калужской области проходят дни наблюдения за птицами.
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