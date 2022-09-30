В Калужской области расходы на продукты за месяц выросли на 5,4%

В сентябре жители Калужской области потратили на продукты на 5,4% больше денег, чем в августе. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в правительстве региона.

Потребление капусты выросло на 34,6%, овощей - на 25,7%, сельди - на 27%.

Потребление соли уменьшилось на 13,8%, говядины - на 15,9%, специй - на 12%.

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