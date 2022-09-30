Военный комиссар Калужской области объяснил, почему мобилизованных вернули домой
Как мы уже рассказывали, 29 сентября часть мобилизованных калужан вернули домой из учебного центра в Подмосковье. Мужчинам сказали, что с ними свяжутся, когда они понадобятся. В пятницу ситуацию нам прокомментировал военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.
— Необходимое количество человек было набрано, — заявил он. — А те, кого вернули, остаются в резерве до особого распоряжения. Мы сделали так, чтобы люди не находились лишнее время на территории. То есть они были отправлены в резерв до особого распоряжения. Некоторые были возвращены по показаниям медицинской комиссии, а другие были возвращены потому, что их военно-учетная специальность пока не востребована.
Ранее сообщалось, что из Калужской области собираются призвать в армию 2500 человек.
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