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Как распознать сердечный приступ и спасти человека

Опубликовано: 30.09.2022 12:31 0 524
Как распознать сердечный приступ и спасти человека

Инфаркт может возникнуть внезапно, какие действия надо сразу предпринять.

— В России почти 10 млн человек страдают сердечно-­сосудистыми заболеваниями, смертность от них у мужчин до 65 лет в 3 раза выше, чем у женщин, — ​рассказывает врач Жанна ТРОИЦКАЯ. 

Не теряйте золотые минуты

— Термин «сердечный приступ» эквивалентен понятию ишемический сердечный приступ, который, представляет собой комплекс симптомов, возникаю­щих при недостаточном крово­снабжении сердечной мышцы или некрозе миокарда. К сожалению, не все знают, как он проявляется, когда нужно вызвать скорую и какие препараты принимать до её прибытия, поэтому теряются золотые минуты.

Для сердечного приступа характерно появление болей в области сердца и передней поверхности грудной клетки, носящих давящий, жгучий, сжимающий, щемящий или иной характер, которые могут появиться внезапно, волнообразно (нарастать, а затем стихать). Боли длятся от 3–5 минут до 2–3 часов, иногда дольше, по интенсивности могут быть от умеренных до нестерпимых Они сопровождаются одышкой, усталостью, слабостью, перебоями в работе сердца, сердцебиением, различными вегетативными реакциями (покраснением лица или бледностью, чувством жара, испариной и т. д.). Иногда возникает резкая слабость, потение, возможны тошнота или одно- двукратная рвота, также бывает возбуждение, больной не находит себе места, держит руку на грудине, встаёт, садится.

В случае инфаркта миокарда боли возникают чаще в ночные или ранние утренние часы.

В случае инфаркта миокарда боли возникают чаще в ночные или ранние утренние часы, а также во время или спустя несколько часов после интенсивной физической нагрузки, конфликтной ситуации, через 6–12 часов после избыточного употребления алкоголя или при обезвоживании организма (недостаточном употреблении воды в жаркую погоду, в бане, сауне).

Не глотать таблетки

— В случае возникновения сердечного приступа необходимо по возможности сесть в удобное кресло с подлокотниками или лечь в постель с приподнятым изголовьем, принять одну таблетку нитроглицерина (таблетку положить под язык, капсулу предварительно раскусить, не глотать, из ингаляционного баллончика дозу распылить в полость рта), далее освободить шею и грудь от стесняющей одежды, обеспечить поступление свежего воздуха (открыть форточки или окно), через 3–5 минут принять одну таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Если после приёма нитроглицерина и аспирина боли полностью исчезли, состояние улучшилось, необходимо вызвать врача на дом. Если же боли и дискомфорт сохраняются, то нужно повторно принять таблетку нитроглицерина, определить частоту пульса за минуту и уровень артериального давления, срочно ­вызвать скорую помощь.

Лечение варикоза в ЭХЦ

Хирургическое лечение варикоза — самый радикальный способ остановить болезнь, и, несмотря на современные малоинвазивные методики, риск появления осложнений всё-таки остаётся. Чтобы избежать негативных последствий и получить качественное лечение, необходимо обращаться к опытным врачам —  сосудистым хирургам-флебологам.

Именно такие специалисты проводят операции в Эндохирургическом центре в Калуге. В ЭХЦ создана полноценная инфраструктура для проведения оперативного лечения: возможность пройти подготовку к операции, сдав анализы в диагностической лаборатории центра, современные операционные и оборудование, а также комфортабельный стационар с круглосуточным медицинским наблюдением.

В центре есть всё необходимое, чтобы провести максимально точную диагностику заболевания и получить эффективное лечение, в том числе и малоинвазивным методом с использованием новейшего оборудования.

На приёме врач-­флеболог проводит обследование пациента с использованием аппарата ультразвуковой диагностики. УЗИ помогает обнаружить ранние признаки варикоза, тромбоза и других патологических процессов.

Врач настоятельно порекомендует прохождение УЗИ вен нижних конечностей, если при осмотре обнаружит видимые сосудистые звёздочки на ногах, расширенные и выступающие вены, потемнение и утолщение кожи ног, нарушение волосяного покрова ног, длительно незаживающие язвы на ногах, отсутствие или ослабление пульса на артериях голени. Также следует пройти ультразвуковую диагностику, если вы ощущаете чувство тяжести в ногах, беспокоят отёки, онемение, судороги в нижних конечностях.

После комплексного осмотра флеболог принимает решение о необходимости оперативного лечения.

В ЭХЦ доступны следующие виды лечения варикозного расширения вен нижних конечностей:

  • ЭВЛА (эндовазальная лазерная абляция). Суть данного метода заключается во введении лазерного световода в просвет варикозной вены, проведении его на всю длину до паховой области и последующей коагуляции на всём протяжении. Манипуляция выполняется под постоянным контролем аппарата УЗД. Этим достигается фиброзная трансформация вен, приводящая к стойкому выключению их из патологического кровотока.
  • ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция). Это воздействие лазерного излучения на венозную стенку с коагуляцией последней, благодаря происходит облитерация её просвета. В результате венозный просвет исключается из системы кровообращения, превращаясь в невидимый подкожный рубец, который в дальнейшем рассасывается.

Оба метода обладают рядом преимуществ:

  • лечение варикоза проходит под местной анестезией;
  • процедура выполняется достаточно быстро;
  • великолепный эстетический результат: отсутствуют разрезы, швы, гематомы;
  • процесс реабилитации занимает не более двух дней;
  • минимальный риск рецидива;
  • уже в день операции возможно покинуть стационар клиники.

Важно не откладывать лечение, так как это может привести к необратимым последствиям.

В ЭХЦ лечение варикозного расширения вен вышеперечисленными методами проводят высококвалифицированные врачи, сосудистые хирурги-­флебологи —  Михаил Юрьевич Ватолин и Дмитрий Анатольевич Мазин.

Записаться на прием к специалистам ЭХЦ можно по телефону: 8 (4842) 926-977 и через WhatsApp по номеру: 8-920-091-57-11 (только для входящих сообщений).

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Опубликовано: 30.09.2022 12:31 0 524
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