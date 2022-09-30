Скончался замминистра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан Маилов

Утром в пятницу, 30 сентября, правительство Калужской области сообщило о смерти 43-летнего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – начальника управления коммунального хозяйства Руслана Маилова.

Что именно произошло с чиновником, пока не уточняется.

- Ушёл из жизни замечательный человек, настоящий профессионал, эффективный руководитель, который внёс значительный вклад в решение наиболее острых вопросов коммунальной сферы региона, - говорится в тексте соболезнования. - Он был очень ответственным человеком, у которого слово не расходилось с делом. При высокой требовательности к себе он сохранял доброжелательное отношение к людям, с которыми работал, независимо от их должности. Светлая память о Руслане Магомедовиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Свои соболезнования также выразил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Сложно подобрать слова... Скоропостижно умер Руслан Магомедович Маилов, заместитель министра строительства и ЖКХ региона. На всех порученных ему направлениях работы он проявлял себя как настоящий профессионал своего дела, опытный и ответственный руководитель, - отметил глава региона. - Для всех нас это большая потеря. Молодой, активный, талантливый... Мои самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам. Скорблю вместе с вами. Память о Руслане Магомедовиче навсегда останется в наших сердцах.

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