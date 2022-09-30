Аудио-ТОП: калужан мобилизуют по ошибке, мужика осудили за драки в храме. Что еще произошло в Калужской области на этой неделе

В пятницу, 30 сентября, мы публикуем эпизод №4 нашего традиционного подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.



Сегодня в выпуске:

1. В Калужской области ошибочно пытались мобилизовать более 60 человек

2. Власти региона закупят для мобилизованных спальные мешки и медикаменты

3. В Калуге хулиган камнем разбил чужую машину

4. 42-летний мужчина осужден за две драки в храме

5. Международные дни наблюдения за птицами продлятся до 2 октября.



Приятного прослушивания.

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