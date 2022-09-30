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Часть мобилизованных вернули в Калугу из учебного центра

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 30.09.2022 09:15 0 974
Часть мобилизованных вернули в Калугу из учебного центра

Вчера президент потребовал у военкоматов исправить ошибки мобилизации. Он привел в пример случаи, когда призывают тех, кто не нужен армии, а нужных ставят не на свое место. К примеру, врачей забирают в мотострелки, а годных добровольцев вообще не берут.

Между тем в Калужской области нагоняя от президента дожидаться не стали. Чуйка сработала, что ли. Вчера вечером наша читательница сообщила, что многие калужане вернулись домой из Ногинска.

- Вчера (уже, получается, позавчера, - прим. ред.) моего брата двоюродного забрали, отвезли в Ногинск, из всего автобуса взяли 8 человек, остальных отправили домой. Сказали: «Ждите, когда понадобитесь, позовут».

В чем именно обстоит дело - в мобилизационных ошибках или Ногинску просто не хватает ресурсов, чтобы обучить всех сразу и отправленных домой калужан призовут позже - пока неизвестно.

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 30.09.2022 09:15 0 974
Тэги: мобилизация
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