Часть мобилизованных вернули в Калугу из учебного центра

Вчера президент потребовал у военкоматов исправить ошибки мобилизации. Он привел в пример случаи, когда призывают тех, кто не нужен армии, а нужных ставят не на свое место. К примеру, врачей забирают в мотострелки, а годных добровольцев вообще не берут.

Между тем в Калужской области нагоняя от президента дожидаться не стали. Чуйка сработала, что ли. Вчера вечером наша читательница сообщила, что многие калужане вернулись домой из Ногинска.

- Вчера (уже, получается, позавчера, - прим. ред.) моего брата двоюродного забрали, отвезли в Ногинск, из всего автобуса взяли 8 человек, остальных отправили домой. Сказали: «Ждите, когда понадобитесь, позовут».

В чем именно обстоит дело - в мобилизационных ошибках или Ногинску просто не хватает ресурсов, чтобы обучить всех сразу и отправленных домой калужан призовут позже - пока неизвестно.

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