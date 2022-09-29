Назначен спецпредставитель по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где проходят службу жители Калужской области
Им стал Руслан Смоленский, сообщил вечером 29 сентября губернатор Владислав Шапша.
Смоленский с марта нынешнего года работает в администрации губернатора.
В должности советника он занимался вопросами, связанными с оказанием помощи беженцам из ЛНР и ДНР. До этого чиновник руководил администрацией Тарусского района.
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