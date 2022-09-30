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30 сентября ушел в отставку правитель Калужского наместничества

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.09.2022 07:50 1 212
30 сентября ушел в отставку правитель Калужского наместничества

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 сентября.

1792 – Петр Степанович Протасов (1730 – 1794) оставил пост правителя Калужского наместничества, который занимал с 28.06.1782 года, и был назначен сенатором. Когда в 1790 г. Кречетников убыл по месту нового назначения, оставаясь формально наместником до 1793 г., Протасов фактически единолично управлял губернией. Калуга преображалась и благоустраивалась. Строились корпуса гостиного двора, присутственных мест (1780-1787), Троицкий кафедральный собор (заложен в 1786), каменный мост, в 1784 проложили улицу Садовую (ныне ул. Кирова), выравнивались городские улицы, сносились и переносились дома, церкви, нарезались новые кварталы. В крае процветала торговля. Калужские купцы ездили со своими товарами в Данциг, Берлин, Бреславль, Лейпциг. В Калуге продавалось товаров на 500 тыс. р. В тот же день на должность калужского губернатора был назначен Долгоруков Петр Петрович (1744 – 1815) и уже при нем в Калуге в 1793 г. был основан дворянский благородный пансион, называвшийся тогда дворянским корпусом, открылась первая в городе публичная библиотека.

1812 - из села Тарутино фельдмаршал Михаил Кутузов направил письмо калужскому Городскому Голове И. В. Торубаеву с благодарностью за пожертвования в пользу армии.

1951 – «Успех шахматиста Блинова

В Брянске на зональном шахматном турнире людиновский шахматист-второразрядник Ю.А.Блинов добился крупного успеха, заняв первое место. Он набрал 8,5 очков из 10 возможных. Таким образом, товарищ Блинов завоевал право участия в финальном турнире на первенство РСФСР». (Из публикаций газеты «Знамя»)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.09.2022 07:50 1 212
Тэги: история калуги
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