Калужские айтишники получат квалифицированную помощь юристов во время частичной мобилизации

В Калуге прошло первое заседание Общественного Совета проекта «Цифровая Россия». Инициатором и организатором проекта выступила партия «Единая Россия». Главной целью проекта является развитие IT-отрасли в стране.

Планируется, что Общественный Совет, совместно с правящей партией, будет оказывать помощь предпринимателям и сотрудникам, занятым в этой сфере, развивать отечественные цифровые платформы, участвовать в создание патриотического образовательного контента, консультировать по льготному дополнительному образованию в IT-отрасли.

В стране также создан цифровой профсоюз https://t.me/erdigitalprof , благодаря которому, регионы РФ получат поддержку на развитие электронной индустрии.

Координатором и омбудсменом регионального Совета назначен депутат Законодательного собрания Калужской области Михаил Дмитриков, а возглавил Общественный Совет опытный IT-специалист Артем Желтиков.



Одним из важных направлений, которым также будут заниматься члены Общественного Совета при взаимодействии с партией «Единая Россия», станет оказание юридической помощи сотрудникам, попадающим под частичную мобилизацию в стране. Если IT-специалисту, имеющему законное основание на отсрочку от военной службы, придёт повестка, то члены Общественного Совета при поддержке правящей партии, будут использовать все имеющиеся возможности для защиты его прав в каждом конкретном случае. Для этих целей в регионе открылась специальная горячая линия 8-800-33-33-160. Всю информацию можно также узнать в РИК партии «Единая Россия».

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