В Калужской области мужчинам разрешили выезжать за пределы региона без разрешения военкомата

В среду, 28 сентября, военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков подписал приказ №168, которым отменил запрет на выезд за пределы региона для тех, кто пребывает в запасе и состоит на воинском учете.

Такая норма, напомним, действовала с прошлой недели. Хотя никакого контроля на вокзалах и дорогах не было.

Также отменен пункт, который обязывал мужчин, которые состоят на воинском учете в других регионах, но живут в Калужской области, немедленно убыть к себе домой.

Ранее в четверг губернатор Калужской области показал, в каких условиях живут мобилизованные калужане.

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