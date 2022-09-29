В Калужской области мужчинам разрешили выезжать за пределы региона без разрешения военкомата
В среду, 28 сентября, военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков подписал приказ №168, которым отменил запрет на выезд за пределы региона для тех, кто пребывает в запасе и состоит на воинском учете.
Такая норма, напомним, действовала с прошлой недели. Хотя никакого контроля на вокзалах и дорогах не было.
Также отменен пункт, который обязывал мужчин, которые состоят на воинском учете в других регионах, но живут в Калужской области, немедленно убыть к себе домой.
Ранее в четверг губернатор Калужской области показал, в каких условиях живут мобилизованные калужане.
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