Опубликованы фото учебного центра, куда отправили мобилизованных из Калужской области

В четверг, 29 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал фотографии учебного центра в Ногинске, куда направили мобилизованных из нашего региона.

- Посмотрите на фотографии: они говорят сами за себя, - заявил Шапша. - Условия хорошие. Казармы отапливаются, кровати с постельным бельем. Питание налажено. Обмундирование парни получили. Проходят подготовку. Собрали вопросы, которые волнуют мобилизованных. По бытовым условиям в учебном центре жалоб не было. В основном просьбы личного характера. Есть запрос на дополнительное обмундирование. Обязательно поможем.

По словам губернатора, было много частных узких вопросов. Например, от представителя малого бизнеса - по налоговой отчетности. По выплате алиментов. По оформлению кредитных каникул.

- Все обращения зафиксированы. Контакты есть. Будем решать, - пообещал губернатор.

Ранее, напомним, военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков сообщил, что из региона призовут в армию около 2500 человек.

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