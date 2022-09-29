В Калужской области 858 человек пострадали от укусов собак за полгода

За первые шесть месяцев 2022 года в Калужской области 858 человек обратились к врачам по поводу укусов собаками. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Год назад за такой же период было больше случаев с собаками – 951.

В Роспотребнадзоре напомнили об опасности бешенства.

- Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью, - говорится в заявлении ведомства. - Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Важно знать, что вирус - возбудитель бешенства, может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.

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