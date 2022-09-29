В Калужской области резко подорожали колбаса, огурцы и помидоры

В магазинах Калужской области зафиксирован резкий рост цен на некоторые товары. В четверг, 29 сентября, об этом сообщили в Калугастате.

За неделю, с 19 по 26 сентября, колбаса полукопченая и варено-копченая подорожала сразу на 19,3%. Огурцы прибавили в цене 18,5%, помидоры – 7,8%, шампунь – 7%, вареная колбаса – 5,1%, сычужные сыры – 4,4%.

При этом за семь дней сосиски и сардельки подешевели на 6,8%, картофель – на 6,1%, пшено – на 4,1%, гречка – на 3,5%, молоко – на 2,9%.

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