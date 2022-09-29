В Калужской области 56 мобилизованных срочно поженились

С момента объявления частичной мобилизации в Калужской области 56 пар расписали по ускоренной процедуре. В среду, 28 сентября, об этом сообщила начальник регионального загса Варвара Антохина.

49 браков заключили в день обращения.

- Регистрация брака назначается по истечении месяца со дня подачи заявления. При наличии особых обстоятельств зарегистрировать брак можно в день подачи заявления, - пояснили в загсе. - Предъявленные повестка или справка из военкомата будут служить основанием для принятия такого решения.

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