В Калужской области 56 мобилизованных срочно поженились
С момента объявления частичной мобилизации в Калужской области 56 пар расписали по ускоренной процедуре. В среду, 28 сентября, об этом сообщила начальник регионального загса Варвара Антохина.
49 браков заключили в день обращения.
- Регистрация брака назначается по истечении месяца со дня подачи заявления. При наличии особых обстоятельств зарегистрировать брак можно в день подачи заявления, - пояснили в загсе. - Предъявленные повестка или справка из военкомата будут служить основанием для принятия такого решения.
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