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29 сентября родилась Людмила Климентовская

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 29.09.2022 07:50 0 281
29 сентября родилась Людмила Климентовская

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 сентября.

1916 – в селе Занины-Починки Рязанской области родилась Людмила Александровна Климентовская. Свой путь в профессию она начала в 1930, когда поступила на учебу в Касимовское фабрично-заводском училище, потом были два года работы на Касимовской фабрике «Красный текстильщик», а затем вновь учеба, но уже в Рязанском художественном училище в классе заслуженного деятеля искусств РСФСР художника-передвижника Я. Я. Калиниченко. Еще до приезда в Калугу она работала художником в театрах, учителем, была и директором Рязанского областного художественного музея. В 1951 Людмила Александровна становится председателем оргбюро по созданию Калужского отделения Союза художников. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Скончалась в 2000 году.

1951 – «Календарь природы

Необычно теплая погода, наблюдавшаяся во второй половине августа, удержалась почти всю первую половину сентября. Еще 16 и 17 сентября среднесуточные температуры были 15-18 градусов против обычных для этого времени 10-11 градусов. Вместе с тем 10-12 сентября резко похолодало. 12 сентября по области местами наблюдались заморозки на почве. В воздухе первые заморозки были 24 сентября. В этот день среднесуточная температура снизилась до 4-6 градусов». (Из публикаций газеты «Знамя»)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 29.09.2022 07:50 0 281
Тэги: история калуги
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