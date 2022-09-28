В Калуге начнут собирать вещи для мобилизованных

В четверг, 29 сентября, в Калуге на базе волонтерского штаба «Мы Вместе» откроется центр, который будет координировать работу по поддержке призванных на мобилизацию жителей Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Чтобы объединить усилия всех, кто хочет помочь защитникам Родины, - говорится в его заявлении.

Что именно калужане туда смогут приносить, пока не уточняется. Вероятно, губернатор объявит об этом позже.

Ранее сообщалось, что из Калужской области в рамках частичной мобилизации призовут около 2500 человек. Призывные комиссии работают с конца прошлой недели.

В среду калужский губернатор рассказал, что со сборного пункта в Подмосковье мобилизованные жители нашего региона начали отправляться в военные части, чтобы пройти подготовку.

По словам Владислава Шапши, там солдаты будут обеспечены необходимым обмундированием и снаряжением. Но в случае необходимости власти региона пообещали закупить необходимые вещи – спальники, пенки и дополнительные лекарства.

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