Власти Калужской области закупят для мобилизованных мужчин спальные мешки и медикаменты

Власти Калужской области решили поучаствовать в обеспечение необходимыми вещами мужчин, которых мобилизовали в армию. В среду, 28 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Принял решение, в случае необходимости дополнительного снабжения, незамедлительно поддержим бойцов, - заявил глава региона. - Обеспечим их спальными мешками, «разгрузками», «пенками», дополнительными медикаментами.

По словам Шапши, со сборного пункта в Подмосковье мобилизованные жители Калужской области уже отправляются в военные части для прохождения подготовки.

- Там они будут обеспечены необходимым обмундированием и снаряжением для несения службы. С этими частями и нашими защитниками мы на связи, - подчеркнул губернатор.

Также глава региона сообщил, что выявлены ошибки в работе военкоматов. Повестки на мобилизацию прислали более 60 мужчинам, которые не попадают под мобилизацию. Часть из этих людей уже успели отправить в сборные пункты. Но после того, как ошибки были выявлены, этих калужан вернули домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.