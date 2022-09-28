В Калужской области ошибочно пытались мобилизовать более 60 человек

В Калужской области выявлены 60 случаев, когда мужчинам ошибочно выдали повестки на мобилизацию. В среду, 28 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Житель Кировского района с диабетом 1 типа получил повестку на мобилизацию. После проверки данных, он призван не был, - рассказал глава региона. - 58-летний офицер был отправлен в пункт сбора в Ногинск, но после уточнения состояния здоровья он вернулся домой. И таких жителей Калужской области уже более 60.

По словам Шапши, обращений по частичной мобилизации сейчас много.

- Стараемся отвечать быстро. Главам администраций поставлена задача вместе с военкоматами по каждому обращению разбираться детально, - заверил он. - Бывает, что сообщения приходят от взволнованных родственников и друзей. Люди, толком не разобравшись, жалуются, что их близких мобилизуют ошибочно. А на самом деле оказывается, что состоящего на воинском учете вызвали повесткой для уточнения данных.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.