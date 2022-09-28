Глава украинской диаспоры Калуги высказался о референдуме: «Блестящие итоги, грандиозные события»

В среду, 28 сентября, власти Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подвели итоги референдума о присоединении к России.

О том, как живущие в нашем городе украинцы восприняли их, мы поинтересовались у председателя правления объединения украинцев Калужской области «Вiтчизна» Виктора ВИТКОВСКОГО.

- Блестящие итоги! Я счастлив, что мы живем в эту эпоху, когда исконно русские земли возвращаются на свою родину, - говорит Виктор Фёдорович. - Это неповторимая эпоха. Когда-то сделали ошибку: присоединили русские земли к Малоросии. Я одобряю референдум и считаю, что Владимир Владимирович Путин очень правильно поступил, организовав его. Это величайшее историческое событие. Он, по сути, не просто собрал воедино русские земли, он реставрировал границы России. Грандиозные события!

Напомним, как проголосовали в республиках и областях, которые скоро станут российскими:

ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России

ДНР — 99,23% за вхождение в состав России

Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России

Запорожская область — 93,1% за вхождение в состав России

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.