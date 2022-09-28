86 калужан пошли на фронт добровольцами

В среду, 28 сентября, губернатор Белгородской области сообщил, что Минобороны снизило для его региона план в рамках частичной мобилизации.

Мы поинтересовались у военного комиссара Калужской области Сергея КУЗЬМЕНКОВА, не коснулось ли сокращение числа мобилизованных и Калужской области?

- У нас все по-прежнему, - сказал военком.

Добровольцы продолжают приходить, - отвечает Кузьменков на наш вопрос о тех, кто решил отправиться на Донбасс, не дожидаясь вызова. – По предварительным данным, самостоятельно обратилось 86 человек. Но, понимаете, цифры в любой момент могут измениться.

Напомним, в конце прошлой недели добровольцев от Калужской области было 70 человек. Среди тех, кто ушел на фронт добровольцем – депутат областного парламента, кандидат исторических наук и заслуженный учитель России Дмитрий АФАНАСЬЕВ.

А о том, почему на Украину едут молодые обнинские парни, читайте в материале с сегодняшней отправки добровольцев в Ногинск, который подготовила наша редакция в наукограде: Почему молодые обнинские парни едут на Донбасс добровольно: «Мой прадед ушел на фронт в 16 лет, дошел до Берлина. Чем я хуже него?»

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