В Калужской области производство сельскохозяйственной продукции выросло на 0,2%

За январь-август производство сельскохозяйственной продукции в Калужской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,2%. В среду, 28 сентября, об этом сообщили в Калугастат.

Производство молока выросло на 3%, скота и птицы снизилось на 6%, яиц – снизилось на 0,9%.

На 1 сентября намолочено 190,2 тысячи тонн зерна. Это на 18,2% больше, чем в прошлом году. Картофеля накопали 64,1 тысячи тонн - на 1,9% меньше.

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