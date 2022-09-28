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Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

Опубликовано: 28.09.2022 13:55 0 236
Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

Российский оператор мобильной связи удваивает пакет интернета новым и действующим абонентам: каждые три месяца клиенты будут получать двойной пакет трафика при условии своевременной платы за тариф. Они свободны распоряжаться дополнительными гигабайтами по своему усмотрению, в том числе продавать на «Маркете» и делиться с друзьями. 

В рамках специального предложения клиенты Tele2 получат в два раза больше интернета для общения и развлечений в сети. Компания удвоит пакет гигабайтов при своевременном внесении абонентской платы за тариф в течение трех месяцев подряд. Программа доступна действующим и новым абонентам на открытых для подключения тарифах: Premium, Black, «Мой онлайн+», «Мой онлайн» или «Мой разговор».

Оператор поддерживает образ жизни пользователей, следует рыночным трендам и запускает именно те решения, которые полезны клиентам. Сегодня меняются потребности аудитории, она становится более цифровой. Во втором квартале 2022 года объем потребляемого интернет-трафика в сети оператора вырос на 22% год к году.

Действуя по «другим правилам», Tele2 предлагает своим абонентам не просто разовое удвоение трафика, а возможность получать двойной пакет гигабайтов один раз в три месяца. Клиент сможет распоряжаться дополнительным пакетом интернет-трафика без ограничений. Пользователь сам решает, что делать с дополнительными гигабайтами: использовать в сети, делиться с друзьями, продавать на «Маркете» или переносить на следующий месяц. Подробнее о программе – на сайте.

Чтобы участвовать в программе и не пропускать дату внесения абонентской платы по тарифу, оператор рекомендует подключить услугу «Автоплатеж». Автоматическое пополнение баланса банковской картой поможет не только оставаться на связи, но и получать дополнительный интернет-трафик от компании каждые три месяца. Подключение услуги бесплатно, абонентская плата и комиссия при перечислении средств не взимаются.

 

 

 

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Опубликовано: 28.09.2022 13:55 0 236
Тэги: новости компаний
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