Жители Калужской области стали на 24,6% чаще искать работу

За август количество активных резюме в Калужской области увеличилось на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среду, 28 сентября, об этом сообщили в службе исследований hh.ru.

Наибольший прирост по количеству резюме в Калужской области показала профессиональная сфера «Инсталляция и сервис»: число желающих найти новую работу здесь увеличилось на 634,2%. Кроме того, на 95,1% выросло количество резюме в сфере «Начало карьеры, студенты», на 58,2% - «Строительство, недвижимость», на 49,6% - «Административный персонал», на 43,9% - «Информационные технологии, интернет, телеком».

В то же время некоторые сферы деятельности стали менее популярными с точки зрения трудоустройства, нежели год назад. Так, количество желающих работать в сфере страхования сократилось на 82,6%, в госслужбе и НКО – на 73,8%, в консультировании – на 70,8%.

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