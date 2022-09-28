В Калуге донорская акция пройдет 30 сентября

В пятницу, 30 сентября, с 8:30 до 11:00 в Областном молодежном центре на улице Салтыкова-Щедрина,10 в Калуге пройдет донорская акция «Поделись жизнью».

Всех желающих просят сдать кровь для нуждающихся пациентов.



- Каждый студент-донор, сразу после сдачи крови, получит денежную компенсацию в размере 1243 рубля и справку-освобождение от занятий на два дня (день сдачи и еще один день по выбору), - пояснили организаторы. - Работающему гражданину выдадут 1123 рубля и так же освобождение от работы на два дня.

Памятка для участников.

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