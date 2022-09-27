Реконструкция Синих мостов в Калуге начнется со строительства параллельного путепровода

Как мы уже рассказывали, в Калуге выбрали подрядчика для реконструкции путепровода Синие мосты и окрестных улиц. Во вторник, 27 сентября, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Масштабная реконструкция начнется со строительства параллельного путепровода, - рассказал он. - Он будет расширен с привычных двух полос до четырех, подходы к нему на Тарутинской и на улице Глаголева будут реконструированы. В планах также переустройство инженерных сетей и уличного освещения.

Напомним, торги выиграла компания из Самары. Стоимость первого этапа реконструкции составит 740 миллионов рублей. Работы должны завершиться к концу 2023 года.

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