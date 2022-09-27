Поступил по-мужски: губернатор Калужской области пожал руку депутату, который добровольно пошел на Донбасс

Во вторник, 27 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с депутатом законодательного собрания региона, который одновременно является и главой облисполкома ОНФ Дмитрием АФАНАСЬЕВЫМ.

Народный избранник решил добровольцем отправиться в Донбасс.

- Мужественное решение, которое заслуживает уважения и признательности, - высказался по этому поводу глава региона. - Народ, власть, армия сегодня объединились вокруг своего Президента. Сплоченность – это самое важное для нас сейчас

Губернатор передал народному избраннику флаг Калужской области, как символ традиций нашей земли.

48-летний Дмитрий Афанасьев - уроженец города Людинова, учитель высшей категории, является кандидатом исторических наук. Как выяснилось, депутат неплохо боращается с квадрокоптерами, так что почти наверняка эти его знания будут использоваться в целях разведки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.