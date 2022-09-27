Опубликован список из 195 профессий, которым положена отсрочка от частичной мобилизации

Вечером 26 сентября Минцифры России опубликовало перечень из 195 специальностей в сферах IT и связи, по которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации.

При этом работники этих специальностей в своих компаниях должны выполнять критически важные функции. Это будет обязательным основанием для отсрочки.

На госуслугах также собираются запустить сервис для сбора данных о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которых не призовут в армию.

Ранее в Калужской области заработала горячая линия по проблемам частичной мобилизации.

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