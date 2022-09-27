Опубликован список из 195 профессий, которым положена отсрочка от частичной мобилизации
Вечером 26 сентября Минцифры России опубликовало перечень из 195 специальностей в сферах IT и связи, по которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации.
При этом работники этих специальностей в своих компаниях должны выполнять критически важные функции. Это будет обязательным основанием для отсрочки.
На госуслугах также собираются запустить сервис для сбора данных о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которых не призовут в армию.
Ранее в Калужской области заработала горячая линия по проблемам частичной мобилизации.
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