Губернатор Калужской области подписал постановление о создании призывной комиссии

Во вторник, 27 сентября, официально опубликовано постановление губернатора Калужской области Владислава Шапши №416 о создании призывной комиссии в октябре-декабре 2022 года.

Возглавит эту структуру сам глава региона. В случае его отсутствия замещать губернатора будет его заместитель Василий Быкадоров.

Состав комиссии не отличается от того, что был весной или прошлой осенью.

Осенний призыв в армию в нынешнем году будет вестись параллельно частичной мобилизации. Ранее в министерстве обороны заверяли, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий.

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