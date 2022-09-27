Два ребенка-богатыря родились в Калужской области в августе

В августе в Калужской области родились два ребенка, вес которых почти достигал пяти килограммов. Статистику во вторник, 27 сентября. опубликовал региональный загс.

Мальчик-богатырь весил 4958 граммов, девочка отстала на чуть-чуть - 4954 грамма. В загсе отмечают, что в июле таких показателей не было.

Всего за август в Калужской области родились 760 детей. Среди них 381 девочка и 378 мальчиков.

Мамами стали женщины в возрасте от 16 до 47 лет, папами – мужчины от 20 до 70 лет.

Средний возраст мамы – 30 лет, папы - 33 года.

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