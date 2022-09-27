Дни наблюдения за птицами начались в Калужской области

В Калужской области стартовали Международные дни наблюдения за птицами, которые продлятся до 2 октября. Во вторник об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Участниками акции может быть любой желающий. Достаточно выйти на улицы города или выехать на природу, записать всех встреченных птиц и их количество за любой промежуток времени. Данные нужно указать на сайте www.biodat.ru. Каждый участник получит сертификат от Союза охраны птиц России.

- Масштабные наблюдения птиц имеют большое научное значение, они позволяют узнать учёным, сколько и каких птиц можно увидеть за короткий промежуток времени в разных уголках нашей страны и всего континента, - пояснили в Минприроды. - Благодаря этим данным орнитологи могут оценить, в каком направлении и какими темпами идет осенняя миграция пернатых.

Осенью 2021 года в акции приняли участие 184 калужанина, которые насчитали 3895 птиц.

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