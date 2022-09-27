В Калужской области уполномоченный по правам человека занялся проблемами частичной мобилизации

В Калужской области организована горячая линия по обеспечению и защите прав граждан в ходе частичной мобилизации. Во вторник, 27 сентября, об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников.

Задать свои вопросы или пожаловаться можно по телефону 8 (915) 890 16 88.

Ранее сообщалось, что в Калужской области действует единый телефон горячей линии по вопросам частичной мобилизации – 122.

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