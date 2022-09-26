В Калуге возложат цветы в память о погибших в результате стрельбы в школе Ижевска

В понедельник, 26 сентября, жители Калуги смогут возложить цветы в память о погибших в результате стрельбы в школе Ижевска. Площадку организовали у кинотеатра «Центральный» на улице Кирова, рассказали в министерстве образования и науки Калужской области.

- Вся страна потрясена трагедией в школе №88 города Ижевска, - говорится в сообщении минобразования. - Мы приносим соболезнования родным погибших и раненых. Сегодня в Калуге на площадке у кинотеатра «Центральный» организовано место возложения цветов в память о жертвах этой трагедии.

Напомним, утром в понедельник вооруженный житель Ижевска зашел в родную школу и начал стрелять. По последним данным, убиты 15 человек. Десятки человек получили ранения. Виновник покончил с собой.

Из-за трагедии в одной из школ Калуги начнут проверять у детей рюкзаки.

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