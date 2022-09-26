Первые мобилизованные уехали из Калужской области

В рамках частичной мобилизации в Калужской области в армию планируется призвать около 2500 человек. На минувших выходных об отправке первых партий мужчин в армию отчитались главы районных администраций.

Некоторые из руководителей назвали количество людей, отправившихся на службу.

В Бабынинском районе в первой партии оказались 33 человека, в Боровском – 90, в Дзержинском – 30, в Жиздринском – 35.

По Калуге точных данных в городской управе пока не называли. В Обнинске местный военком сообщил о призыве 200 человек, из которых отправлено 30%.

Ранее военком Калужской области уточнил, кому лучше не покидать территорию региона.

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