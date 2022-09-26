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Защитите вашего будущего малыша от ВИЧ-инфекции

Опубликовано: 26.09.2022 16:10 0 232
Защитите вашего будущего малыша от ВИЧ-инфекции

Важные шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения заражения ребенка ВИЧ-инфекцией:

  • при планировании беременности будущим родителям необходимо пройти обследование на ВИЧ-инфекцию,
  • ранняя явка и наблюдение беременной в женской консультации,
  • обследование на ВИЧ (проводится всем беременным дважды — в первом и третьем триместрах),
  • обследование на ВИЧ будущего отца ребенка,
  • при выявлении ВИЧ у беременной — наблюдение гинекологом СПИД-центра, при этом женщина бесплатно получает специальные лекарства для профилактики передачи ВИЧ ребенку (АРТ*) во время беременности, в родах, затем препараты дают новорожденным.

Только так можно предупредить передачу ВИЧ детям!

Всех новорожденных в первые 72 часа после родов обследуют на ВИЧ-инфекцию для исключения внутриутробного заражения. Малыш должен находиться на искусственном вскармливании, так как через грудное молоко мать может передать ВИЧ. В течение 1,5 лет детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, наблюдает педиатр СПИД-центра, если все хорошо — ребенок здоров, то его снимают с диспансерного учета.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

АРТ (противовирусная, антиретровирусная терапия) — ​лечение ВИЧ‑инфекции, прием лекарственных препаратов, направленных на причину заболевания, — ​на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
АРТ останавливает размножение вируса, снижая его количество в организме, в результате восстанавливается иммунитет, сохраняется здоровье и жизнь пациента, уменьшается риск передачи ВИЧ другим лицам.
АРТ предотвращает передачу ВИЧ от беременной женщины к плоду, позволяет родить здоровых детей ВИЧ‑инфицированным родителям.

Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД

г. Калуга, С. Разина, 1, регистратура: 57-81-27.

спидцентр-калуга.рф

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Опубликовано: 26.09.2022 16:10 0 232
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