Защитите вашего будущего малыша от ВИЧ-инфекции
Важные шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения заражения ребенка ВИЧ-инфекцией:
- при планировании беременности будущим родителям необходимо пройти обследование на ВИЧ-инфекцию,
- ранняя явка и наблюдение беременной в женской консультации,
- обследование на ВИЧ (проводится всем беременным дважды — в первом и третьем триместрах),
- обследование на ВИЧ будущего отца ребенка,
- при выявлении ВИЧ у беременной — наблюдение гинекологом СПИД-центра, при этом женщина бесплатно получает специальные лекарства для профилактики передачи ВИЧ ребенку (АРТ*) во время беременности, в родах, затем препараты дают новорожденным.
Только так можно предупредить передачу ВИЧ детям!
Всех новорожденных в первые 72 часа после родов обследуют на ВИЧ-инфекцию для исключения внутриутробного заражения. Малыш должен находиться на искусственном вскармливании, так как через грудное молоко мать может передать ВИЧ. В течение 1,5 лет детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, наблюдает педиатр СПИД-центра, если все хорошо — ребенок здоров, то его снимают с диспансерного учета.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
АРТ (противовирусная, антиретровирусная терапия) — лечение ВИЧ‑инфекции, прием лекарственных препаратов, направленных на причину заболевания, — на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
АРТ останавливает размножение вируса, снижая его количество в организме, в результате восстанавливается иммунитет, сохраняется здоровье и жизнь пациента, уменьшается риск передачи ВИЧ другим лицам.
АРТ предотвращает передачу ВИЧ от беременной женщины к плоду, позволяет родить здоровых детей ВИЧ‑инфицированным родителям.
Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД
г. Калуга, С. Разина, 1, регистратура: 57-81-27.
Лиц. № ЛО-40-01-001602 от 27.12.2018 г.
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