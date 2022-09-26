В Калуге открылись XXV Богородично-Рождественские образовательные чтения

В понедельник, 26 сентября, в Калужской областной филармонии открылись XXV Богородично-Рождественские образовательные чтения Калужской митрополии Русской православной церкви. Представителей духовенства, образовательных и общественных организаций приветствовали губернатор Владислав Шапша и митрополит Калужский и Боровский Климент.

В своем приветственном слове Митрополит Калужский и Боровский Климент подчеркнул, что тема юбилейных чтений – «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» – не случайна. В этом году отмечается 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, хранителя земли русской, благословившего князя Дмитрия на Куликовскую битву. Митрополит напомнил, что жизнь одного из самых почитаемых на Руси святых заключалась в служении Богу, Отечеству и народу:

- Его пример показывает нам, как духовный выбор человека может повлиять не только непосредственно на него самого, но и изменить окружающих его людей и даже судьбу всего государства.

Владислав Шапша сказал, что за 25 лет Богородично-Рождественские чтения стали площадкой, которая объединяет власть, церковь и общество в обсуждении ключевых вопросов нашей жизни.

По мнению главы региона, в эпоху перемен необходимо «не просто выжить, а сохранить разум и душу, остаться человеком».

В рамках чтений Митрополит Калужский и Боровский Климент зачитал Указ Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и вручил орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского Владиславу Шапше.

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