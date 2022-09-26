Калуга заняла 59 место в рейтинге городов по зарплатам

По итогам первых шести месяцев 2022 года Калуга оказалась на 59 месте по уровню зарплаты среди 100 крупнейших городов России. В понедельник, 26 сентября, рейтинг опубликовало агентство «РИА Новости».

Авторы исследования учитывали не абсолютный размер зарплаты, а количество фиксированных потребительских наборов, которые можно купить в месяц. В каждом регионе из-за разницы в ценах он свой.

На первом месте оказался Новый Уренгой. Там средняя зарплата – 129 500 рублей. За нее можно купить 5,69 потребительского набора.

В Калуге показатели – 49 100 и 2,62.

Соседние с Калужской областью города оказались на следующих позициях: Москва – 4, Тула – 56, Орел – 77, Брянск – 88, Смоленск – 91.

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